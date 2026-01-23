Le Pré Verger fête la Saint-Valentin Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque
Le Pré Verger fête la Saint-Valentin Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque samedi 14 février 2026.
Le Pré Verger fête la Saint-Valentin
Calvados Christian Drouin 1895 Route de Trouville Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14
Menu spécial amoureux
Profitez de cette journée spéciale pour déguster des mets avec l’être aimé(e)
Apéritif (Poiré de Christian Drouin ou Spritz Normand )
Entrée
Tartare de saumon à La Blanche de Christian Drouin
ou
Bouchée à la reine à l’andouille de Vire
Plat
Galette Domfront
ou
Croustillant au saumon, flan de légumes, sauce beurre blanc au Poiré de Christian Drouin
Dessert
Fondant au chocolat, coulis de framboises
ou
Baba au Calvados Sélection de Christian Drouin .
Calvados Christian Drouin 1895 Route de Trouville Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 85 66 67 00
English : Le Pré Verger fête la Saint-Valentin
Special lovers’ menu
