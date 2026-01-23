Le Pré Verger fête la Saint-Valentin Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque

Le Pré Verger fête la Saint-Valentin

Menu spécial amoureux

Profitez de cette journée spéciale pour déguster des mets avec l’être aimé(e)

Apéritif (Poiré de Christian Drouin ou Spritz Normand )

Entrée

Tartare de saumon à La Blanche de Christian Drouin

ou

Bouchée à la reine à l’andouille de Vire

*

Plat

Galette Domfront

ou

Croustillant au saumon, flan de légumes, sauce beurre blanc au Poiré de Christian Drouin

*

Dessert

Fondant au chocolat, coulis de framboises

ou

Baba au Calvados Sélection de Christian Drouin .

Calvados Christian Drouin 1895 Route de Trouville Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 85 66 67 00

English : Le Pré Verger fête la Saint-Valentin

Special lovers’ menu

