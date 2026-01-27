Le préau se met aux couleurs du Carnaval Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Le préau se met aux couleurs du Carnaval

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne

Début : 2026-02-28 16:30:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Venez échanger vos coups de cœur et vos découvertes littéraires pendant un moment chaleureux et convivial. Ce mois-ci venez échanger avec Philippe Gleyze qui vous présentera son livre les Elles du temps .

+33 4 75 53 66 99 programmation.lepreau26@gmail.com

Come and share your favorites and literary discoveries in a warm and friendly atmosphere. This month, come and chat with Philippe Gleyze, who will present his book Les Elles du temps .

