Le prémariage Salle Robert de Lacaze Billère

Le prémariage Salle Robert de Lacaze Billère vendredi 24 octobre 2025.

Le prémariage

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Pièce de théâtre de Cliff Paillé, par la compagnie Vice-versa de Billère. .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04

English : Le prémariage

German : Le prémariage

Italiano :

Espanol : Le prémariage

L’événement Le prémariage Billère a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Pau