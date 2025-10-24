Le prémariage Salle Robert de Lacaze Billère
Le prémariage Salle Robert de Lacaze Billère vendredi 24 octobre 2025.
Le prémariage
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-24
Pièce de théâtre de Cliff Paillé, par la compagnie Vice-versa de Billère. .
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04
