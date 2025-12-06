LE PREMIER NOËL Pérols

LE PREMIER NOËL

ZAC Fenouillet Pérols Hérault

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2026-01-03 2026-01-04

Tout le monde connaît le Père Noël, ce vieil homme aux yeux rieurs avec sa barbe blanche et son costume rouge mais qui sait vraiment comment il est devenu celui que les enfants attendent chaque année?

Tout le monde connaît le Père Noël, ce vieil homme aux yeux rieurs avec sa barbe blanche et son costume rouge mais qui sait vraiment comment il est devenu celui que les enfants attendent chaque année?

Le Premier Noël vous raconte cette histoire drôle et féerique mêlant chansons entrainantes et chorégraphies inédites.

L’atelier du bois joli est une boutique d’objets en bois réputée dans toute la région! Rosalie et Noëlie sont les héritières d’une grande lignée d’artisans qui travaillent d’arrache pied pour créer des objets de qualité. Le travail ne manque pas, au contraire et elles ont besoin d’aide pour mener à bien leur mission: oﬀrir de beaux objets au plus grand nombre. Alors qu’il n’est encore qu’un jeune homme, un artisan entre un jour dans cet atelier de menuiserie, poussé par une force magique…

Sa rencontre avec les deux soeurs qui y travaillent, leur savoir-faire et leur persévérance vont donner lieu à un miracle, le miracle de Noël!

Un spectacle à partir de 3 ans .

ZAC Fenouillet Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

Everyone knows Santa Claus, the laughing-eyed old man with the white beard and red suit, but who really knows how he came to be the man children wait for every year?

German :

Jeder kennt den Weihnachtsmann, den alten Mann mit den lachenden Augen, dem weißen Bart und dem roten Anzug, aber wer weiß schon, wie er zu dem Mann wurde, auf den die Kinder jedes Jahr warten?

Italiano :

Tutti conoscono Babbo Natale, il vecchio con gli occhi ridenti, la barba bianca e il vestito rosso, ma chi sa davvero come sia diventato l’uomo che i bambini aspettano ogni anno?

Espanol :

Todo el mundo conoce a Papá Noel, el anciano de los ojos risueños, la barba blanca y el traje rojo, pero ¿quién sabe realmente cómo llegó a convertirse en el hombre que los niños esperan cada año?

L’événement LE PREMIER NOËL Pérols a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT MONTPELLIER