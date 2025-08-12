Le Premier sexe, ou la grosse arnaque de la virilité Théâtre 100 Noms Nantes

Le Premier sexe, ou la grosse arnaque de la virilité Théâtre 100 Noms Nantes jeudi 4 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 20:15 – 21:30

Gratuit : non De 14 € à 26 € Tout public

Un homme sur scène épaulé par divers membres de sa famille, ses camarades de classes, son psy, ses exs, ses futur(e)s, des collègues, des élèves, offre le fruit de sa réflexion. Le condensé d’une existence en sept tableaux et à peu près le double d’anecdotes fondatrices, convoquées pour interroger le vertige d’un genre et tout ce qu’il implique d’impératifs. L’auteur s’est un peu emballé avec cette grosse phrase, la suite sera plus simple. Promis. De l’enfance à l’âge adulte, de l’oppression à l’émancipation, de la virilité abusive à une masculinité singulière, Le Premier Sexe est un parcours. Et un partage.« Aucun destin psychologique ne s’impose au mâle et à la femelle. » Simone de Beauvoir, Le Deuxième SexeDurée : 1h15À partir de 16 ansRéservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/