Le prénom Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Le prénom

Jeudi 19 février 2026 de 18h30 à 20h.

Du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026 de 18h30 à 20h.

Jeudi 12 mars 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 13 mars 2026 de 18h30 à 20h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-03-13 20:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-03-07 2026-03-12 2026-03-13

On ne devrait jamais révéler le prénom à ses proches avant que l’enfant soit là. Non par superstition mais parce qu’il s’ensuit toujours et invariablement une discussion acharnée qui tourne à la fâcherie, voire au chaos.

Vincent va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.



Auteur Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière

Artistes Benoit Garrigos, Audrey Stahl-Truffier, Olivier Trouilhet, Nathalie Dodivers, Rémi Sebastien

Metteur en scène Nathalie Hardouin. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One should never reveal one’s first name to relatives before the child is born. Not out of superstition, but because a heated discussion invariably ensues, leading to anger and even chaos.

L’événement Le prénom Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence