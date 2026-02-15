Le Prénom Comédie Théâtrale Acropolya La Roche-Posay

Le Prénom Comédie Théâtrale

Acropolya 1, rue des Chaumettes La Roche-Posay Vienne

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Une comédie mordante avec Cartman et Jean-Luc Lemoine

Vincent va devenir père pour la première fois. Invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, l’ambiance est chaleureuse et détendue… jusqu’au moment où l’on évoque le prénom du futur bébé. Sa réponse va faire basculer la soirée et transformer ce repas de famille en un véritable règlement de comptes aussi drôle qu’explosif.

Portée par Cartman et Jean-Luc Lemoine, entourés d’une distribution brillante, cette comédie signée Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière promet une soirée rythmée, piquante et irrésistiblement drôle.

Un dîner où tout dérape… pour le plus grand plaisir du public ! .

Acropolya 1, rue des Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

