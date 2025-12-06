LE PRÉNOM – FERME DES COMMUNES Serris

LE PRÉNOM – FERME DES COMMUNES Serris samedi 6 décembre 2025.

LE PRÉNOM Début : 2025-12-06 à 21:00. Tarif : – euros.

MAIRIE DE SERRIS PRÉSENTE : LE PRÉNOMVincent (CARTMAN), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre (Jean-Luc LEMOINE) , sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

FERME DES COMMUNES 8 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris 77