LE PRENOM GRAND THEATRE 3T Toulouse

LE PRENOM Début : 2026-02-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 5 personnages d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire:Vincent Larchet va devenir père pour la première fois. Lors d’un dîner chez sa sœur et son beau-frère, il retrouve un ami d’enfance, Claude. Devant le retard de sa jeune épouse, il décide de révéler le prénom de leur futur enfant… Que n’a t-il pas fait ?!

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31