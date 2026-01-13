Le prénom Théâtre municipal Gray
Le prénom Théâtre municipal Gray dimanche 1 mars 2026.
Le prénom
Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 17:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Vincent (Cartman), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois.
Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre (Jean-Luc Lemoine), sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à
naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. .
Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 03 animation@ville-gray.fr
English : Le prénom
