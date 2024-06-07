LE PRENOM – LA BARROISE Bar Le Duc

LE PRENOM – LA BARROISE Bar Le Duc samedi 11 avril 2026.

LE PRENOM Début : 2026-04-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Vincent (CARTMAN), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre (JEAN LUC LEMOINE) , sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.En attendant l’arrivée d’Anna , sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.Avec: Cartman, Jean-Luc Lemoine, Aurélia Ciattoni, Laurence Pierre et François RaisonPièce de: Matthieu Delaporte et Alexandre de la PatellièreMise en scène: Eric Laugérias

LA BARROISE 85 RUE ERNEST BRADFER 55000 Bar Le Duc 55