LE PRENOM – LA COUPOLE St Loubes

LE PRENOM – LA COUPOLE St Loubes vendredi 17 octobre 2025.

LE PRENOM Début : 2025-10-17 à 20:30. Tarif : – euros.

MAIRIE ST LOUBES/TRESOR PUBLIC PRÉSENTE : LE PRENOMTout public à partir de 6 ansPerformance à la fois documentaire, d’une grande précision et à l’humour décapant, mêlant virtuosité, poésie et comique burlesque, ce ciné-spectacle s’adresse aux petits comme aux grands.Ce ciné-concert est né d’un concept original : recréer la bande-son d’un cartoon en direct.Il nous emmène à Hollywood, en plein bouillonnement créatif des années 20-30, dans le monde alors en pleine construction de l’animation.Des cartoons de Walt Disney, Tex Avery ou Ub Iwerks mais aussi des personnages tels que Betty Boop ou Félix le Chat sont projetés à l’écran. Sur scène, une comédienne et une musicienne doublent les animations en live. Elles réalisent tout sous vos yeux : la musique (piano, chant, percussions), les bruitages (objets de récupération, percussions) et les voix des personnages. Les cartoons prennent vie !Ces bandes-son sont des créations originales entièrement composées par les deux artistes. Le spectacle est ponctué d’anecdotes croustillantes et de repères historiques mimés, chantés, joués, contés, et illustrés tout en poésie par des dessins originaux mis en animations.

LA COUPOLE 36, Chemin de Nice 33450 St Loubes 33