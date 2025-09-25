Le Prénom Les Grands Théâtres Salle polyvalente Gisors

Le Prénom Les Grands Théâtres

Avec Jean-Luc Lemoine, Cartman, Aurélia Ciattoni, Laurence Pierre et François Raison.

Vincent (Cartman), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre (Jean-Luc Lemoine), sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale.

Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Durée 1h40

Tout public

Placement libre assis .

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr

