Le Prénom – par le Théâtre 100 Noms – Théâtre 100 Noms Nantes 14 juin 2025 20:15

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-14 20:15 – 21:45

Gratuit : non 15 € à 32 € 15 € à 32 € RÉSERVATIONS :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Création Théâtre 100 noms.La pièce à succès de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, version 100 Noms revient.Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.Peut-on rire de tout en famille ? Peut-on tout se dire entre amis ?Durée : 1h30

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

