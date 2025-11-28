Le Prénom Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Le Prénom

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Un nom de baptême tabou provoque l’implosion d’un dîner parisien.

Le succès de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, mise en scène par Eric Laugérias

Avec Cartman, Jean-Luc Lemoine, Aurélia Ciattoni, Laurence Pierre et François Raison .

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

