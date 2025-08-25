Le prénom Salle Paul Fort Nantes

Le prénom Salle Paul Fort Nantes samedi 7 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 20:30 – 22:15

Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie : samedisnantais.fr/billetterie Tout public

Pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.En attendant l’arrivée d’Anna , sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. Avec Cartman, Jean-Luc Lemoine, Aurélia Ciattoni, Laurence Pierre et François RaisonMise en scène : Eric Laugérias

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

06 83 61 24 88 https://www.samedisnantais.fr/