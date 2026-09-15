Le Prénom | Théâtre Association Cinéacte Espace François Mitterand Bergerac
mercredi 7 octobre 2026 · Espace François Mitterand · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Le Prénom | Théâtre Association Cinéacte
Espace François Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 20:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Le point de départ : Vincent, la quarantaine triomphante, s’apprête à devenir père pour la première fois. Il est invité à dîner chez sa sœur Élisabeth et son beau-frère Pierre, en compagnie de Claude, un ami d’enfance.
La suite : Une simple plaisanterie de mauvais goût se transforme rapidement en un règlement de comptes familial aussi hilarant qu’impitoyable, mettant en lumière les non-dits et les rancœurs de chacun.
Mise en scène Flavien Dauvergne .
Espace François Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 88 03 64
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English : Le Prénom | Théâtre Association Cinéacte
L’événement Le Prénom | Théâtre Association Cinéacte Bergerac a été mis à jour le 2026-09-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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