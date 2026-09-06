Le Prénom | Théâtre Association Cinéacte Prigonrieux
vendredi 16 octobre 2026 · Prigonrieux
Informations pratiques
Prigonrieux
Le Prénom | Théâtre Association Cinéacte
Salle des fêtes Prigonrieux Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Le point de départ : Vincent, la quarantaine triomphante, s’apprête à devenir père pour la première fois. Il est invité à dîner chez sa sœur Élisabeth et son beau-frère Pierre, en compagnie de Claude, un ami d’enfance.
La suite : Une simple plaisanterie de mauvais goût se transforme rapidement en un règlement de comptes familial aussi hilarant qu’impitoyable, mettant en lumière les non-dits et les rancœurs de chacun.
Mise en scène par Flavien Dauvergne .
Salle des fêtes Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 88 03 64
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English : Le Prénom | Théâtre Association Cinéacte
L’événement Le Prénom | Théâtre Association Cinéacte Prigonrieux a été mis à jour le 2026-09-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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