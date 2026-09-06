Informations pratiques

Prigonrieux

Le Prénom | Théâtre Association Cinéacte

Salle des fêtes Prigonrieux Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Le point de départ : Vincent, la quarantaine triomphante, s’apprête à devenir père pour la première fois. Il est invité à dîner chez sa sœur Élisabeth et son beau-frère Pierre, en compagnie de Claude, un ami d’enfance.

La suite : Une simple plaisanterie de mauvais goût se transforme rapidement en un règlement de comptes familial aussi hilarant qu’impitoyable, mettant en lumière les non-dits et les rancœurs de chacun.

Mise en scène par Flavien Dauvergne .

Salle des fêtes Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 88 03 64

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English : Le Prénom | Théâtre Association Cinéacte

L’événement Le Prénom | Théâtre Association Cinéacte Prigonrieux a été mis à jour le 2026-09-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides