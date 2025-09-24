Le Prénom cinéma théâtre Rex Valréas
Le Prénom
cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas Vaucluse
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Début : 2026-03-06 21:00:00
fin : 2026-03-06 22:45:00
2026-03-06
Comédie avec:Jean-Luc lemoine,Cartman
cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 cinemarexvalreas@gmail.com
Comedy with:Jean-Luc lemoine,Cartman
L’événement Le Prénom Valréas a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes