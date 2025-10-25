Le Prénom Les Grands Théâtres La Coupole Saint-Loubès

Les Grands Théâtres Samedi 25 octobre, 20h30 La Coupole Gironde

Tout public à partir de 12 ans

Normal 30€ . Réduit 27€

Moins de 26 ans 27€

Début : 2025-10-25T20:30:00 – 2025-10-25T22:15:00

Fin : 2025-10-25T20:30:00 – 2025-10-25T22:15:00

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…

Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Avec Cartman, Jean-Luc Lemoine, Aurélia Ciattoni, Laurence Pierre et François Raison.

Pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.

Mise en scène : Eric Laugérias.

La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 68 67 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/le-prenom/ »}]

Vincent (Cartman), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre (Jean-Luc Lemoine), il y retrouve Claude, un ami d’enfance. théâtre comédie

