Le Prénom Les Grands Théâtres La Coupole Saint-Loubès

Le Prénom
Les Grands Théâtres Samedi 25 octobre, 20h30 La Coupole Gironde
Tout public à partir de 12 ans
Normal 30€ . Réduit 27€
Moins de 26 ans 27€
Début : 2025-10-25T20:30:00 – 2025-10-25T22:15:00
Fin : 2025-10-25T20:30:00 – 2025-10-25T22:15:00
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…
Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.
Avec Cartman, Jean-Luc Lemoine, Aurélia Ciattoni, Laurence Pierre et François Raison.
Pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.
Mise en scène : Eric Laugérias.
La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 68 67 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/le-prenom/ »}]
Vincent (Cartman), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre (Jean-Luc Lemoine), il y retrouve Claude, un ami d’enfance. théâtre comédie
les grands théâtres