Le présent du monde – Opus 2 – Exposition de Jacques Le Brusq Galerie Gaïa – art contemporain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

« Pour ma quatrième exposition consacrée à Jacques Le Brusq, j’ai souhaité proposer une lecture plus large de son travail, afin de comprendre d’où vient cette peinture singulière qui, depuis plus de soixante ans, explore inlassablement le paysage avec l’audace d’un quasi monochrome. Dans certaines œuvres de Jacques Le Brusq, une forme de figuration affleure. Elle n’est jamais descriptive : elle apparaît comme une trace, un souvenir du paysage. Avec le temps, cette présence s’efface pour laisser place à une peinture libre, essentielle, où la couleur et la matière révèlent une sensation qui s’impose mentalement à Jacques au-delà du regard.À 88 ans, Jacques Le Brusq poursuit avec une liberté remarquable une recherche picturale rare, faite de patience, de dépouillement et d’intuition. C’est cette transformation que l’exposition propose de révéler. Elle invite chacun — amateur d’art, collectionneur ou simple visiteur — à entrer dans une œuvre exigeante mais profondément accessible, où la peinture se déploie comme une expérience personnelle.Aujourd’hui, la peinture de Jacques Le Brusq se situe à cet endroit très particulier où l’on ne “voit” plus vraiment les choses, mais où l’on les ressent profondément. Les paysages ne disparaissent pas : ils deviennent sensation, lumière, vibration.Alors la peinture apparaît… »Elisabeth Givre (directrice de la galerie Gaïa) Exposition du 26 mars au 11 avril 2026 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi au samedi de 11h à 19h + Vernissage jeudi 26 mars 2026 à 18h en présence de Jacques Le Brusq

Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://www.galeriegaia.fr/



Afficher la carte du lieu Galerie Gaïa – art contemporain et trouvez le meilleur itinéraire

