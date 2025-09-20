Le présent et le passé réunis dans un même lieu – Exposition artistique collective au 60 Adada 60Adada Saint-Denis

Entrée gratuite, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025 sur le thème « Patrimoine architectural », l’association 60Adada ouvrira ses portes avec une exposition artistique sur le thème de l’a-normal, accueillant les œuvres d’artistes du collectif et également des artistes venant de l’étranger.

Situé dans le centre ville historique de Saint-Denis et à deux pas de la basilique, le 60Adada occupe en partie une ancienne graineterie du début du XXe siècle « A la bonne graine » et un espace plus moderne aux volumes généreux avec une belle hauteur sous plafond, idéale pour des installations dans l’espace.

Depuis vingt ans, le 60Adada réunit les artistes du territoire et propose de nombreux événements artistiques et culturels tout au long de l’année, et constitue en lui-même un patrimoine culturel pour le public et pour la ville.

« A-normal » : exposition du 12 au 21 septembre

Vernissage le 13 septembre à partir de 19h,

Du mardi au vendredi de 16h à 19h, le weekend de 11h à 19h

60adada : 60, rue Gabriel Péri à Saint-Denis

60Adada 60 rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0142437264 http://​www.60adada.org https://www.facebook.com/60adada/;https://www.instagram.com/60adada/ Le 60 Adada est un laboratoire de création et de diffusion des arts visuels situé au 60 rue Gabriel Péri à Saint-Denis, réunissant une cinquantaine d’artistes du territoire. Nous sommes une association artistique créée en 1986, l’ADADA installe l’art au cœur de la cité dans la Ville de Saint Denis, avec plsu de 10 expositions par an, des projets d’ateliers, de performances, d’évènements, toujours plus inclusifs et enrichissants. Accès par la ligne 13 (métro Basilique de Saint Denis)

Exposition « A-normal »

DR