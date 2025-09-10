LE PRESQUE PETIT CHAPERON ROUGE THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

LE PRESQUE PETIT CHAPERON ROUGE THEATRE DU GRAND ROND Toulouse mercredi 10 septembre 2025.

LE PRESQUE PETIT CHAPERON ROUGE

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 15:00:00

fin : 2025-09-20 15:45:00

Date(s) :

2025-09-10

Dans cette adaptation, Charlie Blanche propose une histoire détonante qui réinterroge qui nous sommes et pourquoi nous agissons ainsi, en remettant en question les idées reçues… avec un loup végétarien qui chante du Jazz !

la raconteuse farfelue Charly Blanche, parfois loup, parfois chaperon…, trame l’histoire grâce aux marionnettes, au chant et au livre pop-up géant. L’espace de jeu est fait entièrement en matière de récupération, trappes magiques, niches et conduits secrets… Un spectacle plein de surprises à découvrir et à redécouvrir ! .

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 62 14 85 contact@grand-rond.org

English :

In this adaptation, Charlie Blanche offers an explosive story that re-examines who we are and why we act the way we do, challenging conventional wisdom? with a vegetarian wolf who sings jazz!

German :

In dieser Adaption schlägt Charlie Blanche eine explosive Geschichte vor, die hinterfragt, wer wir sind und warum wir so handeln, wie wir es tun, indem sie vorgefasste Meinungen in Frage stellt… mit einem vegetarischen Wolf, der Jazz singt!

Italiano :

In questo adattamento, Charlie Blanche ha ideato una storia esplosiva che mette in discussione chi siamo e perché ci comportiamo come facciamo, sfidando la saggezza convenzionale? con un lupo vegetariano che canta jazz!

Espanol :

En esta adaptación, Charlie Blanche ha ideado una historia explosiva que cuestiona quiénes somos y por qué actuamos como lo hacemos, desafiando la sabiduría convencional… ¡con un lobo vegetariano que canta jazz!

L’événement LE PRESQUE PETIT CHAPERON ROUGE Toulouse a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE