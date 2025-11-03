Le Preti Les Tables du Pays d’Ancenis Restaurant Le Preti Ancenis-Saint-Géréon

Restaurant Le Preti Château de la Guère Ancenis-Saint-Géréon

Tarif : 35 EUR

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-04

Du 3 au 9 novembre 2025

Les Tables du Pays d’Ancenis C’est bon, c’est local ! Du 3 au 9 novembre, découvrez les saveurs authentiques du Pays d’Ancenis grâce à une sélection de restaurateurs passionnés. Engagés dans le circuit court, ils mettent à l’honneur les produits locaux et identitaires pour éveiller vos papilles.

Le Preti vous ouvre ses portes pour les Tables du Pays d’Ancenis !

Au menu

Entrée Fromage Géréonois doucement fumé et pané sur un lit de mâche nantaise, gésier confit, vinaigrette douce au Malvoisie et balsamique blanc

Plat Suprême de poulet fumé d’Ancenis contisé au brie truffé avec son jus corsé au foin et son écrasé de pommes de terre

Dessert Fontainebleau au miel de sarrasin, pommes caramélisées à l’hydromel, glace au thym et pollen

Du lundi au samedi tous les midis et soirs

Dimanche midi

Sur réservation auprès du Preti.

Avec les produits et producteurs locaux suivants

Fromage de Guillaume, fromager (Ancenis-Saint-Géréon)

Poulet d’Ancenis des Volailles de l’Avenue (Teillé)

Pommes de terre du maraîcher Jérémy Doineau (Moisdon-la-rivière)

Brie de la coopérative de Terrena

Miel de sarrasin et hydromel de la Ferme la Gazi (Couffé)

Fruits de la Ferme des fruits rouges (Loireauxence)

Vins du domaine des Galloires .

Restaurant Le Preti Château de la Guère Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 06 66 pretireservations@gmail.com

English :

Les Tables du Pays d’Ancenis: It’s good, it’s local! From November 3 to 9, discover the authentic flavors of the Ancenis region thanks to a selection of passionate restaurateurs. Committed to short distribution channels, they’ll be showcasing local produce and identity to tantalize your taste buds.

German :

Les Tables du Pays d’Ancenis: Es ist gut, es ist lokal! Entdecken Sie vom 3. bis zum 9. November die authentischen Geschmäcker des Pays d’Ancenis dank einer Auswahl an leidenschaftlichen Gastronomen. Die Restaurants, die sich für kurze Transportwege engagieren, stellen lokale und identitätsstiftende Produkte in den Vordergrund, um Ihre Geschmacksnerven zu wecken.

Italiano :

Les Tables du Pays d’Ancenis: è buono, è locale! Dal 3 al 9 novembre, scoprite i sapori autentici della regione di Ancenis grazie a una selezione di ristoratori appassionati. Impegnati in canali di distribuzione brevi, presenteranno prodotti locali e prodotti con una forte identità locale per stuzzicare il vostro palato.

Espanol :

Les Tables du Pays d’Ancenis: ¡Es bueno, es local! Del 3 al 9 de noviembre, descubra los sabores auténticos de la región de Ancenis gracias a una selección de restauradores apasionados. Comprometidos con la distribución a corto plazo, presentarán productos locales y productos con una fuerte identidad local para deleitar su paladar.

