Le Préveillon du Bistrot Culture Bistrot Culture Ainay-le-Château mardi 30 décembre 2025.

Bistrot Culture 2 place du faubourg Ainay-le-Château Allier

Début : 2025-12-30 19:00:00
2025-12-30

Mardi 30 décembre à 19h, c’est Le Préveillon au Foyer rural (salle communale) d’Ainay le Château avec Am Kéténes (swing manouche) pour l’ambiance musicale.
Bistrot Culture 2 place du faubourg Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91  infosdubistrotculture@gmail.com

English :

Tuesday December 30 at 7pm, it’s Le Préveillon at the Foyer rural (village hall) in Ainay le Château, with Am Kéténes (gypsy swing) providing the musical ambience.

German :

Dienstag, 30. Dezember, 19 Uhr: Le Préveillon im Foyer rural (Gemeindesaal) von Ainay le Château mit Am Kéténes (Gypsy-Swing) für die musikalische Untermalung.

Italiano :

Martedì 30 dicembre alle 19.00, Le Préveillon al Foyer rural (sala del villaggio) di Ainay le Château con gli Am Kéténes (swing gitano) a fare da sfondo musicale.

Espanol :

Martes 30 de diciembre, a las 19:00 h, Le Préveillon en el Foyer rural de Ainay le Château, con Am Kéténes (swing gitano) como telón de fondo musical.

