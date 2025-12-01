Le Préveillon du Bistrot Culture Bistrot Culture Ainay-le-Château
Le Préveillon du Bistrot Culture
Bistrot Culture 2 place du faubourg Ainay-le-Château Allier
Début : 2025-12-30 19:00:00
fin : 2025-12-30
2025-12-30
Mardi 30 décembre à 19h, c’est Le Préveillon au Foyer rural (salle communale) d’Ainay le Château avec Am Kéténes (swing manouche) pour l’ambiance musicale.
Bistrot Culture 2 place du faubourg Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 infosdubistrotculture@gmail.com
English :
Tuesday December 30 at 7pm, it’s Le Préveillon at the Foyer rural (village hall) in Ainay le Château, with Am Kéténes (gypsy swing) providing the musical ambience.
German :
Dienstag, 30. Dezember, 19 Uhr: Le Préveillon im Foyer rural (Gemeindesaal) von Ainay le Château mit Am Kéténes (Gypsy-Swing) für die musikalische Untermalung.
Italiano :
Martedì 30 dicembre alle 19.00, Le Préveillon al Foyer rural (sala del villaggio) di Ainay le Château con gli Am Kéténes (swing gitano) a fare da sfondo musicale.
Espanol :
Martes 30 de diciembre, a las 19:00 h, Le Préveillon en el Foyer rural de Ainay le Château, con Am Kéténes (swing gitano) como telón de fondo musical.
