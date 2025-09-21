Le prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac Prieuré de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac

Le prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00

Gratuit et ouvert à tous

Le prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac

Dimanche 21 septembre 2025 à 10h et à 14h

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2025 mises en place chaque année par le ministère de la Culture, le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier PETR Pays de Lafayette et les propriétaires en partenariat avec l’association GGVA (Groupe Géologique du Val d’Allier) et le Domaine Coteau Libre, vous proposent le Dimanche 21 septembre une visite guidée du Prieuré clunisien de Lavoûte-Chilhac à 10h et à 14h. Ces visites guidées gratuites seront encadrées par le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier. Le rendez-vous est fixé devant l’entrée du prieuré à Lavoûte-Chilhac.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier -PETR Pays de Lafayette au 04 71 77 28 30 ou par mèl : m.avont@haut-allier.com

Bâtiments conventuels en hémicycle du XVIIIe siècle, dominés par l'église et ceinturés par le reste des anciennes fortifications médiévales de l'abbaye. Le prieuré, dépendant de Cluny, remonte au XIe siècle. L'église fut reconstruite au milieu du XVe siècle, ainsi que les fortifications au nord. Le plan original du prieuré est daté de 1779 et signé d 'Antoine Deval. La partie inachevée de l'aile ouest a été comblée au XIXe siècle par un bâtiment servant de mairie. L'essentiel de la distribution a été conservé : les caves voûtées, la chambre du prieur, les couloirs. La chambre du prieur a conservé son décor du XVIIIe siècle : plafond, cheminée avec trumeau à stucs, boiseries, alcôve fermée par une cloison et des portes.

