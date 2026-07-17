Le Prieuré du Val Saint Benoît, Prieuré du Val Saint-Benoît, Épinac

Informations pratiques

Le Prieuré du Val Saint Benoît 18 – 20 septembre Prieuré du Val Saint-Benoît Saône-et-Loire

Accès libre aux particuliers et aux groupes pendant les heures d’ouverture. Si certains groupes souhaitent un accueil particulier, ils peuvent appeler à l’avance le monastère au 03 85 82 04 32.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez participer à une visite guidée des parties classées du Prieuré avec l’épopée du Prieuré de sa fondation au XIII° siècle à nos jours !

Prieuré du Val Saint-Benoît 71360 Épinac Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 82 04 32 http://Bethléem.org Le prieuré du Val Saint-Benoît, situé en pleine forêt, est le dernier prieuré de l’ordre du Val des Choux qui continue de vivre sa vocation monastique. Accès en voiture | Il existe un parking, ou possibilité de se garer le long de la petite route.

Visite guidée des parties classées du Prieuré avec l’épopée du Prieuré de sa fondation au XIII° siècle à nos jours.

© propriété du monastère