Le prieuré (visible de l’extérieur) Le prieuré Morannes sur Sarthe-Daumeray

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Le prieuré (XIIe) est le plus vieux monument de la commune. Celui-ci dépendait de l’abbaye de Marmoutiers. Il communiquait autrefois avec l’église, par l’aile gauche du transept.

L’entrée du prieuré s’ouvre dans une tourelle triangulaire à petites fenêtres accoladées.

Le prieuré Rue Rouget le Braconnier Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Daumeray Maine-et-Loire

Laura Bellanger