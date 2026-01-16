Le Prince de Conty – FESTIVAL LONGUEURS D’ONDES Château de Brest Brest

Le Prince de Conty – FESTIVAL LONGUEURS D’ONDES

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Le Prince de Conty

Deux musiciens et un récitant invitent le public à embarquer pour une aventure sur mer et dans les profondeurs marines.

Le dispositif d’écoute au casque permet une expérience immersive et sensorielle. La voix tisse le récit croisé de deux personnages, un jeune marin participant au périple de 1745 d’une part, un plongeur-découvreur de l’épave dans les années 1970 de l’autre. La vie âpre et tumultueuse sur le pont d’un navire, les périls d’une plongée sous-marine en eaux troubles, la découverte de l’or promesse de toutes les folies, et l’océan bien sûr, grand maître horloger de cette histoire charriant depuis toujours poésie et imaginaire, sont les ingrédients de cette aventure sonore.

La musique, composée pour clavicorde clavier ancien préparé, claviers analogiques, batterie et percussions, est omniprésente. Mélange de musique improvisée et écrite, aux frontières du jazz, des musiques répétitives et de la pop, elle penche tantôt vers l’univers du bruitage sonore, marin et aquatique (craquements du bois, voiles qui claquent, particularités du son sous l’eau), tantôt vers un déploiement orchestral et mélodique visant à embrasser l’onirisme ou la dimension épique de l’histoire.

Informations pratiques

Se présenter 20 mn avant le début de la séance.

Non accessible aux personnes à mobilité réduite

A partir de 12 ans

Durée 1h

Sur réservation .

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Prince de Conty – FESTIVAL LONGUEURS D’ONDES

L’événement Le Prince de Conty – FESTIVAL LONGUEURS D’ONDES Brest a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue