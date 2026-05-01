Meyrals

Le printemps à la ferme La Chèvre et le Chou

541 Route de Versailles Meyrals Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Bienvenue à la ferme: La Chèvre et le Chou

Visite de la ferme, démonstration de pain à l’ancienne et soirée apéro concert avec le groupe Badalkan dans le cadre de l’événement printemps à la ferme , une découverte ludique, pédagogique et savoureuse des producteurs de la Dordogne, à partir de 14h30.

Le vendredi 15 mai à partir de 14h30, une journée conviviale et gourmande vous attend à Meyrals ! Dans le cadre de l’opération Printemps à la ferme, venez découvrir l’exploitation La Chèvre et le Chou ; son élevage de chèvres en agriculture biologique et ses productions fermières (fromages, yaourts, faisselle et lait frais)

Au programme

14h30 ouverture de la boutique des voisins avec vente de produits locaux

16h cuisson du pain au four en pierres de la ferme

17h visite de la chèvrerie et traite des chèvres

19h place à la convivialité avec un apéro-concert du groupe Badalkan, planches à partager et buvette sur place.

Entrée et animations gratuites

Réservation obligatoire Jennifer Kendall, 06 87 23 92 23

Chiens non admis .

541 Route de Versailles Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 92 23

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English : Le printemps à la ferme La Chèvre et le Chou

Bienvenue à la ferme: The Goat and the Cabbage

Visit the farm, watch an old-fashioned bread-making demonstration and enjoy an aperitif concert with the group Badalkan as part of the printemps à la ferme event, a fun, educational and tasty discovery of Dordogne producers, starting at 2:30pm.

L’événement Le printemps à la ferme La Chèvre et le Chou Meyrals a été mis à jour le 2026-05-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne