Le printemps à la ferme La Chèvre et le Chou Meyrals
Le printemps à la ferme La Chèvre et le Chou Meyrals vendredi 15 mai 2026.
Meyrals
Le printemps à la ferme La Chèvre et le Chou
541 Route de Versailles Meyrals Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Bienvenue à la ferme: La Chèvre et le Chou
Visite de la ferme, démonstration de pain à l’ancienne et soirée apéro concert avec le groupe Badalkan dans le cadre de l’événement printemps à la ferme , une découverte ludique, pédagogique et savoureuse des producteurs de la Dordogne, à partir de 14h30.
Le vendredi 15 mai à partir de 14h30, une journée conviviale et gourmande vous attend à Meyrals ! Dans le cadre de l’opération Printemps à la ferme, venez découvrir l’exploitation La Chèvre et le Chou ; son élevage de chèvres en agriculture biologique et ses productions fermières (fromages, yaourts, faisselle et lait frais)
Au programme
14h30 ouverture de la boutique des voisins avec vente de produits locaux
16h cuisson du pain au four en pierres de la ferme
17h visite de la chèvrerie et traite des chèvres
19h place à la convivialité avec un apéro-concert du groupe Badalkan, planches à partager et buvette sur place.
Entrée et animations gratuites
Réservation obligatoire Jennifer Kendall, 06 87 23 92 23
Chiens non admis .
541 Route de Versailles Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 92 23
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English : Le printemps à la ferme La Chèvre et le Chou
Bienvenue à la ferme: The Goat and the Cabbage
Visit the farm, watch an old-fashioned bread-making demonstration and enjoy an aperitif concert with the group Badalkan as part of the printemps à la ferme event, a fun, educational and tasty discovery of Dordogne producers, starting at 2:30pm.
L’événement Le printemps à la ferme La Chèvre et le Chou Meyrals a été mis à jour le 2026-05-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne