Le printemps à Meneham

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Du 11 avril au 3 mai, le village de Meneham se met au vert et célèbre l’arrivée du printemps ! Pour l’occasion, le site se pare de décorations inspirées de la nature végétaux, insectes et clins d’œil au renouveau de la saison.

Le programme des vacances s’annonce riche et varié, avec une chasse aux œufs, des sorties algues, des découvertes de la grimpe sur blocs, des chasses au trésor, des balades botaniques, un conte printanier, des ateliers de land art et de tataki zomé, sans oublier les visites à la lueur des lanternes et les parties de loup-garou géant.

Une fête de printemps avec un marché végétal viendra compléter le programme. Une belle occasion de (re)découvrir Meneham, de profiter des beaux jours et de partager des moments conviviaux en pleine nature ! .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le printemps à Meneham

L’événement Le printemps à Meneham Kerlouan a été mis à jour le 2026-01-23 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne