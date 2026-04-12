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Le printemps arrive en fanfare Curnier

Le printemps arrive en fanfare Curnier dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Stade

Ville : 26110 Curnier

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Curnier

Le printemps arrive en fanfare

Stade Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Déambulation de la fanfare (Brass coulée titanic orchestra) avec repas à l’assiette (grillades, frites fraîches) et buvette.
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Stade Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 42 22  mairie.de.curnier@orange.fr

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English :

Brass coulée titanic orchestra marching band, plate lunch (grilled meats, fresh French fries) and refreshment stand.

L’événement Le printemps arrive en fanfare Curnier a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale