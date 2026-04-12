Le printemps arrive en fanfare Curnier
Le printemps arrive en fanfare Curnier dimanche 12 avril 2026.
Curnier
Le printemps arrive en fanfare
Stade Curnier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Déambulation de la fanfare (Brass coulée titanic orchestra) avec repas à l’assiette (grillades, frites fraîches) et buvette.
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Stade Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 42 22 mairie.de.curnier@orange.fr
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English :
Brass coulée titanic orchestra marching band, plate lunch (grilled meats, fresh French fries) and refreshment stand.
L’événement Le printemps arrive en fanfare Curnier a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale