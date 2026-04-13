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Le printemps au showroom d’Agathe Fortin Ferme de Bonnemare Gamaches-en-Vexin

Le printemps au showroom d’Agathe Fortin Ferme de Bonnemare Gamaches-en-Vexin vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Ferme de Bonnemare

Adresse : 9 rue de la Messe

Ville : 27150 Gamaches-en-Vexin

Département : Eure

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Gamaches-en-Vexin

Le printemps au showroom d’Agathe Fortin

Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Cette année, Agathe Fortin a le bonheur de vous présenter des pièces rapportées de son voyage au Vietnam en février dernier des curiosités et merveilles chinées avec passion.

Avec la participation de
– L’Ortie Blanche,
– Dr & Co, créatrice et chineuse,
– L’association Keur Metis,
– Fondation John Bost
– Emmanuel Lemetais
– Nouvel invité Stéphane Laforge Céramique

Côté créations, vous craquerez pour nos deux nouveautés poétiques les fleurs en céramique et les petits oiseaux.

Petit coin remisé à 50 %   .

Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 15 25 31 55  contact@agathefortin.com

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English : Le printemps au showroom d’Agathe Fortin

L’événement Le printemps au showroom d’Agathe Fortin Gamaches-en-Vexin a été mis à jour le 2026-04-13 par Vexin Normand Tourisme