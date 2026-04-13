Le printemps au showroom d’Agathe Fortin Ferme de Bonnemare Gamaches-en-Vexin
Le printemps au showroom d’Agathe Fortin Ferme de Bonnemare Gamaches-en-Vexin vendredi 5 juin 2026.
Gamaches-en-Vexin
Le printemps au showroom d’Agathe Fortin
Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Cette année, Agathe Fortin a le bonheur de vous présenter des pièces rapportées de son voyage au Vietnam en février dernier des curiosités et merveilles chinées avec passion.
Avec la participation de
– L’Ortie Blanche,
– Dr & Co, créatrice et chineuse,
– L’association Keur Metis,
– Fondation John Bost
– Emmanuel Lemetais
– Nouvel invité Stéphane Laforge Céramique
Côté créations, vous craquerez pour nos deux nouveautés poétiques les fleurs en céramique et les petits oiseaux.
Petit coin remisé à 50 % .
Ferme de Bonnemare 9 rue de la Messe Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 15 25 31 55 contact@agathefortin.com
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L’événement Le printemps au showroom d’Agathe Fortin Gamaches-en-Vexin a été mis à jour le 2026-04-13 par Vexin Normand Tourisme