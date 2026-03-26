Le printemps aux tourbières Harricourt
Le printemps aux tourbières Harricourt jeudi 30 avril 2026.
Le printemps aux tourbières
Harricourt Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Balade printanière pour observer les arbres, les plantes, les oiseaux, les traces d’animaux, le sol et le paysage du site protégé des tourbières des sources de la Bar.Environ 4,5km. Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription Bottes indispensablesOrg. Conservatoire d’Espaces Naturels Champagne-Ardenne
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Harricourt 08240 Ardennes Grand Est +33 6 70 03 82 88
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English :
Spring walk to observe the trees, plants, birds, animal tracks, soil and landscape of the protected site of the peat bogs of the sources de la Bar.approx. 4.5km. Meeting point to be announced on registration Boots essentialOrg. Conservatoire d’Espaces Naturels Champagne-Ardenne
L’événement Le printemps aux tourbières Harricourt a été mis à jour le 2026-03-25 par Ardennes Tourisme
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