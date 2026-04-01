Le Printemps Baroque Le Touquet-Paris-Plage
Le Printemps Baroque Le Touquet-Paris-Plage vendredi 24 avril 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
Le Printemps Baroque
Palais des Congrès Salle Ravel Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
C’est le Printemps, et il est baroque !
Ne songeons qu’à nous réjouir, la grande affaire est le plaisir !
Théâtre, opéra, danse, musique… tous les arts sont conviés dans des spectacles pluridisciplinaires hauts en couleur. Soucieux de toucher tous les publics et de varier les formes artistiques, le festival s’ordonne autour de trois mots d’ordre transmission, créativité, et plaisir, dans l’esprit des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles.
Le Théâtre et la Musique d’une époque enchantée vous donnent rendez-vous au Touquet.
Grâce aux arts réunis, offrez-vous un bouquet de plaisirs savoureux, singuliers et inoubliables… .
Palais des Congrès Salle Ravel Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 98 90 28 08 billetterie@lesmalinsplaisirs.com
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English :
It’s Spring, and it’s baroque!
Let’s just rejoice the main thing is pleasure!
L’événement Le Printemps Baroque Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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