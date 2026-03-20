Le Printemps Cambranais Salle polyvalente Saugnac-et-Cambran
Le Printemps Cambranais Salle polyvalente Saugnac-et-Cambran samedi 18 avril 2026.
Le Printemps Cambranais
Salle polyvalente Avenue de la République Saugnac-et-Cambran Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez fêter l’arrivée du printemps avec soirée repas karaoké à la salle des fêtes de Saugnac-et-Cambran. Vous aimez chanter ? Vous aimez vous ambiancez ? Vous aimez bien manger ? Cette soirée est faite pour vous !
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Permanence au foyer communal les 9 et 14 avril de 18h à 20h. .
Salle polyvalente Avenue de la République Saugnac-et-Cambran 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 70 20 cambran.comitedesfetes@outlook.com
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English : Le Printemps Cambranais
L’événement Le Printemps Cambranais Saugnac-et-Cambran a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Dax