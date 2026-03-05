Le printemps c’est maintenant !

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Cerisiers du Japon, Cornouillers ou encore Magnolias Solangeana, j’ai conçu cette promenade commentée exprès pour allier beauté de la nature et anecdotes historiques.

De la place de la Monnaie jusqu’au Jardin Kofu, découvrons le chapelets de jardins si agréables à nos yeux !

– être bien chaussé est un avantage

– pas de dénivelé nous emprunterons le funiculaire

– cette visite est inédite .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le printemps c’est maintenant !

L’événement Le printemps c’est maintenant ! Pau a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Pau