Le printemps c'est maintenant ! Pau jeudi 9 avril 2026.
Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-04-09
Cerisiers du Japon, Cornouillers ou encore Magnolias Solangeana, j’ai conçu cette promenade commentée exprès pour allier beauté de la nature et anecdotes historiques.
De la place de la Monnaie jusqu’au Jardin Kofu, découvrons le chapelets de jardins si agréables à nos yeux !
– être bien chaussé est un avantage
– pas de dénivelé nous emprunterons le funiculaire
– cette visite est inédite .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques
