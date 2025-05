LE PRINTEMPS CITOYEN CHANTIER DE NETTOYAGE DU BÉAL DE FELGEROLLES – Pont de Montvert Sud Mont Lozère, 10 mai 2025 07:00, Pont de Montvert Sud Mont Lozère.

Lozère

Tarif :

Gratuit Demi-journée

Début : 2025-05-10

Dans le cadre du printemps citoyen, venez participer au chantier de nettoyage du béal de Felgerolles.

Le samedi 10 mai rendez vous à 8h30 à l’entrée du village (pique-nique offert)

Lieu-dit de Felgerolles

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 48 31 23

English :

As part of the Spring Citizen program, come and take part in the Felgerolles béal clean-up project.

Saturday, May 10, 8:30 am at the village entrance (picnic provided)

German :

Im Rahmen des Bürgerfrühlings können Sie an der Reinigung des Béal de Felgerolles teilnehmen.

Am Samstag, den 10. Mai treffen Sie sich um 8:30 Uhr am Dorfeingang (Picknick wird angeboten)

Italiano :

Nell’ambito dell’iniziativa Primavera dei cittadini, partecipate alla pulizia del torrente Felgerolles.

Sabato 10 maggio, appuntamento alle 8.30 all’ingresso del villaggio (picnic fornito)

Espanol :

En el marco de la iniciativa Primavera Ciudadana, participe en la limpieza del arroyo de Felgerolles.

El sábado 10 de mayo, a las 8.30 h en la entrada del pueblo (picnic incluido)

