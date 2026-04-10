Le printemps coreen s’invite à Chailly-en-Bière Salle Claude Cottereau Chailly-en-Bière

Chailly-en-Bière

Le printemps coreen s’invite à Chailly-en-Bière

Salle Claude Cottereau Avenue de Fontainebleau Chailly-en-Bière Seine-et-Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Pour les 2 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

La Corée près de chez vous organise la 3ᵉ édition du festival “Le Printemps Coréen s’invite à Chailly-en-Bière”, les 18 et 19 avril 2026 à la Salle Claude Cottereau.

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Salle Claude Cottereau Avenue de Fontainebleau Chailly-en-Bière 77930 Seine-et-Marne Île-de-France lacoreepresdechezvous@gmail.com

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English : Korean spring in Chailly-en-Bière

Korea Near You organizes the 3rd edition of the festival Le Printemps Coréen s?invite à Chailly-en-Bière , on April 18 and 19, 2026 at the Salle Claude Cottereau.

L’événement Le printemps coreen s’invite à Chailly-en-Bière Chailly-en-Bière a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau