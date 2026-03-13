Le printemps dans la Lande Sortie nature rdv parking du Quélennec Locarn
Le printemps dans la Lande Sortie nature rdv parking du Quélennec Locarn mardi 14 avril 2026.
Le printemps dans la Lande Sortie nature
rdv parking du Quélennec D20 Locarn Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Venez assister au réveil printanier des majestueuses Landes de Locarn. Au temps des premières floraisons, peut-être entendrons-nous les chants d’amour d’oiseaux au long cours.
Balade naturaliste au cœur de la Lande de Locarn, accompagnée par l’un de nos animateurs nature.
Réservation obligatoire
Org. Cicindèle .
rdv parking du Quélennec D20 Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11
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English :
L’événement Le printemps dans la Lande Sortie nature Locarn a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh