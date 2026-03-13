Le printemps dans la Lande Sortie nature rdv parking du Quélennec Locarn

Le printemps dans la Lande Sortie nature

rdv parking du Quélennec D20 Locarn Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Venez assister au réveil printanier des majestueuses Landes de Locarn. Au temps des premières floraisons, peut-être entendrons-nous les chants d’amour d’oiseaux au long cours.

Balade naturaliste au cœur de la Lande de Locarn, accompagnée par l’un de nos animateurs nature.

Réservation obligatoire

Org. Cicindèle .

rdv parking du Quélennec D20 Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement Le printemps dans la Lande Sortie nature Locarn a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh