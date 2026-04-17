Bourges

Le Printemps dans la Ville Dimanche 19 Avril

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le Printemps de Bourges investit les bars du centre-ville avec des concerts live du début de soirée jusqu’à la nuit, dans une ambiance festive et conviviale.

Le Dimanche 19 avril 2026, le Printemps de Bourges se prolonge dans les bars et restaurants de Bourges avec une programmation musicale répartie dans plusieurs établissements du centre-ville. Ces lieux font vivre le festival au plus près du public grâce à des concerts accessibles et à une ambiance chaleureuse, de l’après-midi jusqu’à la fin de soirée. Une belle façon de découvrir le festival autrement, au fil des rues et des scènes intimistes de Bourges. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40 contact@printemps-bourges.com

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English :

Printemps de Bourges takes over downtown bars with live concerts from early evening into the night, in a festive and convivial atmosphere.

L’événement Le Printemps dans la Ville Dimanche 19 Avril Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES