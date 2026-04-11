Le Printemps dans la ville Lundi 13 Avril Bourges
Le Printemps dans la ville Lundi 13 Avril Bourges lundi 13 avril 2026.
Bourges
Le Printemps dans la ville Lundi 13 Avril
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Le Printemps de Bourges s’invite dans les bars de la ville pendant la semaine du festival.
Laissez vous emporter par la soirée et les différents concerts prévus pour l’occasion. Un beau moment en perspective ! .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 70 30
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English :
The Printemps de Bourges festival takes place in the city’s bars during festival week.
L’événement Le Printemps dans la ville Lundi 13 Avril Bourges a été mis à jour le 2026-04-06 par OT BOURGES
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