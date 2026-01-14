Le Printemps de Bourges Le W Soirée du Dimanche (COMPLET) Bourges

Le Printemps de Bourges Le W Soirée du Dimanche (COMPLET)

Clôturez le Printemps de Bourges en beauté au W

Pour la dernière soirée du Printemps de Bourges, la scène du W vous propose une soirée de clôture exceptionnelle le dimanche 19 avril 2026 à 17h, réunissant des artistes incontournables de la scène actuelle.

Sur cette affiche finale Gims, figure incontournable de la scène urbaine française, qui fera vibrer le public et Linh, jeune voix pop montante, promettant une performance pleine d’énergie.

Attention cette soirée est actuellement complète.

Toutefois, vous pouvez

– activer une alerte afin d’être informé d’éventuelles remises en vente de billets,

– ou consulter la plateforme officielle de revente du Printemps de Bourges, accessible uniquement via le site officiel du festival (lien disponible sur cette fiche). .

English :

Close Printemps de Bourges in style at W

