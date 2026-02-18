Le Printemps de la Biodiversité Citadelle Besançon

Le Printemps de la Biodiversité

Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-14 2026-04-17

Contribuez à l’un des plus grands enjeux de notre siècle, la préservation de la biodiversité, en participant à cet évènement. Ces rendez-vous printaniers permettent de comprendre l’engagement du Parc zoologique dans la protection des espèces. Éveillez votre curiosité en venant tester vos connaissances au stand de l’événement. Vous découvrirez les actions concrètes menées par la Citadelle et de certains de ses partenaires pour la sauvegarde de la biodiversité.

Autres activités diverses sur les stands ateliers, coin lecture, tatouage, dessins.

Des visites de 30 minutes sont également organisées, rendez-vous à 14h et 15h pour en apprendre davantage sur les enjeux de la conservation.

Un livret de jeu, destiné aux petits comme aux grands, sera disponible à l’accueil, et votre récompense pourra être récupérée sur les stands.

Thématiques à découvrir

du 4 au 6 avril la faune malgache (Propithèque couronné, Grand hapalémur et Mantelle dorée…)

7 & 8 avril la faune africaine (Ibis chauve, Bouquetin de Nubie, Babouin Gélada…)

9 & 10 avril la faune d’Amérique du sud (Ara, Agouti, Tamarin…)

du 11 au 13 avril la faune européenne et locale (Apron du Rhône, Rat des moissons, Cistude…)

du 14 au 16 avril la faune asiatique, Asie et Asie du Sud-Est (Langur de François, Binturong, Gibbon…)

du 17 au 19 avril la faune d’Océanie (Wallaby, Kangourou, Kookaburra, Kéa…)

Lieu de rendez-vous Parc zoologique

Public concerné à partir de 7 ans tout public .

Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 83 33 contact@citadelle.besancon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Printemps de la Biodiversité

L’événement Le Printemps de la Biodiversité Besançon a été mis à jour le 2026-03-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON