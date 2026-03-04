Le Printemps de la Céramique 2026 Auray

Le Printemps de la Céramique 2026

Place Notre-Dame Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Exposition Vente Démonstrations

Invité d’honneur 2026

Mathieu Duval .

Place Notre-Dame Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 03 58 00 08

