Le Printemps de la Céramique 2026 Auray

Le Printemps de la Céramique 2026
Place Notre-Dame Auray Morbihan
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05
Exposition Vente Démonstrations
Invité d’honneur 2026
Mathieu Duval .
Place Notre-Dame Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 03 58 00 08
English : Le Printemps de la Céramique 2026
