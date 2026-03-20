Le Printemps de la Culture

Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-03 2026-04-04

La Ville organise sa cinquième édition du Printemps de la Culture sur le thème l’Art sans/100 filtres . Événement récurrent du Palais-sur-Vienne, il investit différents sites le parc du Chatenet, la salle Gérard Philipe et l’Espace Culturel pour mettre en avant des spectacles et des animations accessibles gratuitement.

Cet événement propose entre autres des spectacles mêlant arts visuels, prestations scéniques et musicales, des ateliers créatifs, un concert, des lectures des contes ou encore plusieurs sessions jeux. Une invitation à porter un regard différent sur le monde ! .

Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Printemps de la Culture

L’événement Le Printemps de la Culture Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole