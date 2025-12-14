Le Printemps de la Danse Théâtre de Lunéville Lunéville

Le Printemps de la Danse

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Organisé par le Comité départemental de danse de Meurthe-et-Moselle, en collaboration avec l’association Amidanse de Lunéville

Billetterie en ligne sur HelloAsso à partir du 9 mars (jusqu’au vendredi 3 avril 20h ; il sera ensuite possible d’acheter des billets dans le hall du théâtre le 4 avril, à partir de 14h). 1er spectacle à 16h Regards chorégraphiques sélectifs départementaux FFD et 2e spectacle à 19h Soirée scène ouverte.

Billetterie séparée pour les 2 spectacles Les places ne sont pas numérotées. Un spectacle au choix ¿ 10€, les deux spectacles ¿ 15€

Tarif réduit (- 18 ans, licenciés FFD) ¿ 6€ (pour 1 spectacle) ou 10€ (pour les 2 spectacles)Tout public

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Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 76 39 59 20

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English :

Organized by the Comité départemental de danse de Meurthe-et-Moselle, in collaboration with the association Amidanse de Lunéville

Online ticketing on HelloAsso from March 9 (until Friday April 3, 8pm; tickets can then be purchased in the theater lobby on April 4, from 2pm). 1st show at 4pm: Regards chorégraphiques sélectifs départementaux FFD and 2nd show at 7pm: Soirée scène ouverte.

Separate box office for the 2 shows Seats are not numbered. Choice of one show ¿ 10?, both shows ¿ 15?

Reduced rate (under 18s, FFD members) ¿ 6? (for 1 show) or 10? (for 2 shows)

L’événement Le Printemps de la Danse Lunéville a été mis à jour le 2026-03-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS