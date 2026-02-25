Le printemps de la forêt Pontenx-les-Forges

Le printemps de la forêt

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Venez profiter du réveil de la vie dans le sous-bois de la pinède . Au cours de cette balade guidée et commentée, vous apprécierez de découvrir ou redécouvrir les merveilles de la nature.

25 personnes

Véhicule personnel

Prévoir des chaussures fermées, un chapeau, de l’eau et une tenue adaptée à la météo

Le terrain est impraticable pour les poussettes mais est accessible pour toute la famille à partir de 2 ans avec un porte bébé. Les chiens sont autorisés tenus en laisse. Le parcours est de 5 km.

Inscriptions obligatoires https://reservation.mimizan-tourisme.com/

GRATUIT .

