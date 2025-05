Le Printemps de la Mauvendière Limoges – Rue Soufflot Limoges, 24 mai 2025 08:00, Limoges.

Haute-Vienne

Le Printemps de la Mauvendière Limoges Rue Soufflot Quartier de la Mauvendière Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 08:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

2025-05-25

Le samedi 24 mai 2025

• 11h à 15h concert des élèves de la pépinière culturelle

• 11h30 ouverture de la buvette et service de restauration

• 14h à 17h30 Stand de jeux pour les petits et les grands en partenariat avec la ludothèque de Limoges

• 15h30 Démonstration de sport de combat proposée par l’association CBU combat

• A partir de 18h30 piano-bar proposé par Jonathan Guillaume

• 19h30 du bon rock qui donne le sourire avec OFFSET !

• 21h groupe WHAT THE FUNK

Le dimanche 25 mai 2025

• 8h ouverture du vide grenier

• 9h Buvette et restauration reprendront du service dès le matin

• 10h Animation accordéon en partenariat avec la Ruchidée le matin

• A midi, tirage de la tombola de l’association Les amis de la Mauvendière et des commerçants partenaires

Détail de la programmation en lien.

Les concerts sont gratuits et restauration sur place avec des produits locaux. .

Rue Soufflot Quartier de la Mauvendière

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lesamisdelamauvendiere@gmail.com

English : Le Printemps de la Mauvendière Limoges

German : Le Printemps de la Mauvendière Limoges

Italiano :

Espanol : Le Printemps de la Mauvendière Limoges

L’événement Le Printemps de la Mauvendière Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Limoges Métropole